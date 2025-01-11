İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Gece Saatlerine Kadar Devam Edecek

İstanbul'da Sağanak Yağışlar Geceye Kadar Sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar gece saatlerine kadar devam edecek. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan sağanak geçişlerinin akşam saatlerine dek süreceği bildirildi.

Hava Durumunda Değişim Bekleniyor

Yarın sabah itibarıyla poyrazın kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 3-10 derece düşmesi öngörülüyor. Bu durum, önümüzdeki hafta boyunca kendini hissettirecek. Fırtına ve olası yağışların yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yaşanacak herhangi bir acil durumda, İstanbul halkının ALO 153 numarası ile iletişime geçmeleri istendi. Önlemlerin alınması, can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.