İstanbul'da Bireysel Silahlanmaya Dikkat Çeken Etkinlik

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi.

"Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" ile Farkındalık Yaratıldı

Umut Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında yapılan etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu, bireylerin silah taşıma özgürlüğünün, diğer bireylerin yaşam hakkını tehdit ettiğinde sınırlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. İnceoğlu, şunları ifade etti:

"2024 yılının 26 Eylül'üne kadar 2 bin 719 silahlı şiddet olayı medyaya yansımış bulunuyor. Bu olaylarda 1676 kişi öldü, 2 bin 869 kişi yaralandı."

Toplumsal İnisiyatif Çağrısı

Etkinliğe katılan Deva Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bireysel silahlanmaya karşı toplumsal bir inisiyatifin gerekliliğine dikkat çekti. Esen, Meclis'te koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Acı Hikayeler Paylaşıldı

Etkinlikte, silahlanmaya bağlı olarak yaşamını yitiren bireylerin aileleri, yaşadıkları zorlukları gözyaşlarıyla anlattı. Örneğin, 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, "Evladımız bizden ayrılalı 3 sene 1 ay oldu. Adalet arayışındayız ama bir yere varamadık." şeklinde konuştu.

Diğer taraftan, Büşra Konyar'ın annesi Nakşiye Konyar, kızının bir mermi yüzünden hayatını kaybettiğini ifade ederek, ailelere çocuklarına oyuncak bile olsa silah almayın çağrısında bulundu:

"Lütfen çocuklarınıza oyuncak da olsa silah almayın. Eğitim çocukluktan başlar. 'Silaha hayır.' diyelim, yaşama hak tanıyalım."

Etkinliğin Sembolü: Kırmızı Halı

Etkinliğin sonunda, silahlı şiddetle hayatını kaybedenler anısına yere serilen kırmızı halıya motosiklet kaskı, ayakkabılar ve karanfil bırakıldı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.

Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin yakınları, bireysel silahlanmaya karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Levent Çarşı Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Umut Vakfı öncülüğünde "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik hukuki ve toplumsal mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Giritli İnceoğlu konuşma yaptı.