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İstanbul'da Çocuklar İçin Yeni Projeler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklara yönelik projeler ve yaşam mimarisi hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:01
İstanbul'da Çocuklar İçin Yeni Projeler

Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocukların Kenti İstanbul" Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açılışında düzenlenen "Çocukların Kenti İstanbul" başlıklı söyleşide çocukların şehre dair düşüncelerinin önemine değindi.

Çocukların Fikirlerinden Faydalanma

İmamoğlu, yaşam mimarisini oluştururken çocukların görüşlerinden yararlandığını belirterek, "Bu şehrin 4'te biri çocuk. Dolayısıyla yaşam mimarisine dönük şehri olgunlaştırırken çocukların fikirlerinden çok şey aldım" dedi.

Kreş Projesinin Önemi

İstanbul'un "mega projesi" olarak tanımladığı kreş projesinden de söz eden İmamoğlu, bu projelerin çocukların hayatına eşit bir başlangıç yapabilmeleri için kritik olduğunu vurguladı. Kreşlerin toplam kapasitesinin 9,900 civarında olduğunu, inşaatı devam edenlerin tamamlanmasıyla bu sayının 16-17 bine çıkacağını dile getirdi.

Geleceğin Yönetici Adaylarına Mesaj

Çocukların yöneticiler için bir referans noktası olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kamuya iyi bir yönetici olmak istiyorsanız çocukların rızasını almalısınız. Onların rızasını alıyorsanız demek ki iyi bir yöneticisiniz" şeklinde konuştu.

Eğitim ve Sosyal Politikalar

Eğitim ve sosyal politikalar alanındaki destekleriyle de dikkat çeken İmamoğlu, hiçbir çocuğun eksiğinin olmaması hususunda özgün adımlar attıklarını ifade etti.

Etkinliğin Ardındaki Hediye

Söyleşinin ardından İmamoğlu'na kitap hediye edilerek etkinlik sona erdi.

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