İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı; 5'i sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:26
İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 1'i tutuklandı.

Operasyon ve Adli Süreç

Terör örgütü DEAŞ'a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Savcılık, diğer iki şüpheliden birinin tutuklanması, birinin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesini istedi. Hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğerine ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 10 zanlı tespit edilmişti.

Şüpheliler arasında Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu belirlenenlerden 8'inin 'yabancı terörist savaşçı', birinin örgüt propagandası yaptığı, diğerinin ise örgüt yanlısı kişilere para transferi gerçekleştirdiği saptandı.

Savcılığın gözaltı kararı sonrası polis ekipleri, İstanbul'da 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Marketten Dönen Kişi Ağır Yaralandı
2
Leman karikatür davasında 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi
3
Diyarbakır'da 5. Doğu Pediatri Kongresi başladı — Çocuk Sağlığı İçin Uluslararası Buluşma
4
İddia: ABD, Gazze Yönetimini Geçici Olarak Tony Blair'e Vermeyi Planlıyor
5
Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
6
Samsun'da Karekod Denetimi: Kemal Yılmaz İlkadım'da İnceledi
7
Sivas'ta trafik kazası: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi defnedildi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?