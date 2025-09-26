İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 1'i tutuklandı.

Operasyon ve Adli Süreç

Terör örgütü DEAŞ'a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Savcılık, diğer iki şüpheliden birinin tutuklanması, birinin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesini istedi. Hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğerine ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 10 zanlı tespit edilmişti.

Şüpheliler arasında Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu belirlenenlerden 8'inin 'yabancı terörist savaşçı', birinin örgüt propagandası yaptığı, diğerinin ise örgüt yanlısı kişilere para transferi gerçekleştirdiği saptandı.

Savcılığın gözaltı kararı sonrası polis ekipleri, İstanbul'da 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 zanlıyı gözaltına almıştı.