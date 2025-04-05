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İstanbul'da Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen zirvede dijital dönüşümün fırsatları ve dezenformasyon tehlikeleri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:55
İstanbul'da Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi Yapıldı

İstanbul'da Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi

İstanbul Valisi Davut Gül, dijital dönüşüm ve dezenformasyon konularını ele alan önemli bir zirvede konuştu. Marmara Siyasal Derneği tarafından Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi"nde dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler masaya yatırıldı.

Algılar ve Dezenformasyon Üzerine Vurgu

İstanbul Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen zirvede, Vali Gül, dijital dünyadaki algıların önemine dikkat çekti. Gül, "Olağanüstü bir tüketim yaşanıyor. Hem tüketim hem de üretim alışkanlıklarımız değişti. Artık algılar bizi etkiliyor. Bir bilgi hızla yayılabiliyor ve doğruymuş gibi kabul ediliyor. Bu durum, dezenformasyonun yayılmasına sebep oluyor," dedi.

Dijital Okuryazarlığın Önemi

Gül, dijital dönüşümde bireylerin, toplumun ve ailenin karşılaştığı olumlu ve olumsuz etkileri aktardı. "Eğer bir yanlış bilgi yayılırsa, doğrusunu paylaşsanız bile sadece 5 kişi doğruyu görecek; yanlış bilgiyi 500 kişi görecek. Bunun önüne geçmek için vatandaşların bilinçlendirilmesi, medya okuryazarlığının artırılması ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesi gerekiyor. Bu, 7'den 70'e hepimizin sorunu," diye ekledi.

Zirvedeki Oturumlar

Zirvede "Dijital Çağda Devlet: Güvenlik", "Dönüşüm ve Sınamalar", "Yerelden Küresele Dezenformasyonun Çok Boyutlu Tehdidi" ve "Toplum ve Ailenin Dijital ile Yeniden Kurgulanması Fırsatlar ve Tehditler" gibi çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Gençlerin dijital dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak için yapılan bu etkinlik, dijital dönüşümün sağladığı fırsatlar ve karşı karşıya kalınan riskleri kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Marmara Siyasal Derneğinin, Marmara Üniversitesi'nde düzenlediği "Dijital Dönüşüm ve...

Marmara Siyasal Derneğinin, Marmara Üniversitesi'nde düzenlediği "Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi"nde çeşitli oturumlarda dijital dönüşümün getirdiği fırsatlar ve riskler tartışıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlediği zirveye katılarak konuşma yaptı.

Marmara Siyasal Derneğinin, Marmara Üniversitesi'nde düzenlediği "Dijital Dönüşüm ve...

Marmara Siyasal Derneğinin, Marmara Üniversitesi'nde düzenlediği "Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi"nde çeşitli oturumlarda dijital dönüşümün getirdiği fırsatlar ve riskler tartışıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlediği zirveye katılarak konuşma yaptı.

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