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İstanbul'da drift yapan sürücüye ağır cezai işlem: 34 bin TL para ceza ve 2 ay ehliyetine el konuldu

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü, otomobiliyle yaptığı driftin ardından sert cezalarla karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından sürücüyü tespit ederek yasal işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 22:16
İstanbul'da drift yapan sürücüye ağır cezai işlem: 34 bin TL para ceza ve 2 ay ehliyetine el konuldu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleşen bir olay, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere verilen caydırıcı bir cezanın habercisi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 28 Nisan tarihinde Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit ederek adı H.Ö. olan şahsı yakaladı. Yapılan incelemeler sonucunda H.Ö.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerine muhalefetten toplamda 34 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.

Bu cezanın yanı sıra sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 60 gün boyunca trafiğe çıkması engellendi. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Bu olay, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik caydırıcı adımların önemini bir kez daha vurguladı.

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