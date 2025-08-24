DOLAR
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı

Filistin'e Destek Platformu çağrısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Gazze için dualar edildi, katılımcılar saldırıları protesto etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:10
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı

İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı

Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla yatsı namazı sonrası Gazze için birlik mesajı verildi

Filistin'e Destek Platformunun "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" çağrısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen dua programı, camide kılınan yatsı namazının ardından başladı.

Platform adına kısa bir konuşma yapan Sezgin Kızılkoca, Gazze'nin yaşlıları, gençleri ve çocukları için bu akşam burada Türkiye ve İstanbul'daki kardeşleri olarak dua edeceklerini belirtti.

Ardından Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri ile Fatih Camisi imam hatibi duaya katıldı.

Dua buluşmasına, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua sonrasında ellerindeki Filistin bayraklarıyla cami avlusuna çıkan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Filistin'e Destek Platformunun "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" çağrısıyla Fatih Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformunun "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" çağrısıyla Fatih Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformunun "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" çağrısıyla Fatih...

