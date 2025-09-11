İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli M.G. ve S.T. tutuklandı; 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:12
İki zanlı tutuklandı, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ile mobil uygulamalardaki gruplar aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınların otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler ve Eyüpsultan olmak üzere 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6'sı Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 8 kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

