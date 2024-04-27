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İstanbul’da gerçekleştirilen “Mahzen-33” operasyonlarında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen “Mahzen-33” operasyonları sonucunda, organize suç örgütü üyesi olan 16 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 16:05
İstanbul’da gerçekleştirilen “Mahzen-33” operasyonlarında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen “Mahzen-33” operasyonları hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. Beşiktaş, Pendik, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda, organize suç örgütüne üye 16 kişinin yakalanmış olduğu ifade edildi.

Yakalanan kişiler, iş yeri kurşunlama, silah bulundurma, yağmalama, alıkoyma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit gibi suçlara karışan organize suç örgütüne üyelikle suçlanıyor.

Operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, 1 adet el bombasına, 1 adet AK-47 silaha, 2 adet ruhsatsız tabancaya, bir miktar uyuşturucu maddeye ve çalıntı olan bir motosiklete el konulmuş olduğu da belirtildi.

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