İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu %74'e Ulaştı

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu %74'e çıktı; Avrupa Yakası %78, Anadolu Yakası %69. Köprüler, Avrasya Tüneli ve ana arterlerde ağır trafik sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:07
İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu %74'e Ulaştı

İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu %74'e Ulaştı

Güncel Durum

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla birlikte bazı ana arter, cadde ve ara yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. Kent genelinde ulaşımda gecikmeler yaşanıyor.

Anadolu Yakası: D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğunluk Acıbadem'den Ataşehir'e kadar uzanıyor. Edirne istikametinde ise Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır.

Şile Otoyolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. Bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Köprüler ve Tünel: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda trafik güçlükle akıyor.

Avrupa Yakası: D-100 kara yolunda Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergahlarında sürücüler ağır trafikle karşılaşıyor. Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu'da akış zaman zaman durma noktasına geliyor.

Avcılar D-100'de Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde yoğunluk sürüyor. TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal arasında ve Kemerburgaz ayrımı civarında da zorluk yaşanıyor.

Toplu taşıma ve istasyonlar: Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.

İBB Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'e çıktı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda %78, Anadolu Yakası'nda %69 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda...

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ'da sürücüler ağır seyrediyor.

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda...

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı