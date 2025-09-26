İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu %74'e Ulaştı

Güncel Durum

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla birlikte bazı ana arter, cadde ve ara yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. Kent genelinde ulaşımda gecikmeler yaşanıyor.

Anadolu Yakası: D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğunluk Acıbadem'den Ataşehir'e kadar uzanıyor. Edirne istikametinde ise Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır.

Şile Otoyolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. Bazı ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Köprüler ve Tünel: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda trafik güçlükle akıyor.

Avrupa Yakası: D-100 kara yolunda Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergahlarında sürücüler ağır trafikle karşılaşıyor. Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu'da akış zaman zaman durma noktasına geliyor.

Avcılar D-100'de Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde yoğunluk sürüyor. TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal arasında ve Kemerburgaz ayrımı civarında da zorluk yaşanıyor.

Toplu taşıma ve istasyonlar: Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.

İBB Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'e çıktı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda %78, Anadolu Yakası'nda %69 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ'da sürücüler ağır seyrediyor.