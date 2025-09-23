İstanbul'da KYK kız yurdunda eşyalara zarar: 4 şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat sırasında eşyalara zarar verilmesiyle ilgili 6 kişiden 4'ü tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:36
Zeytinburnu'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda tadilat sırasında öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 4'ü kamu malına zarar verme ve bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında 2'si yabancı uyruklu bulunan 4 şüphelinin söz konusu suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Olay ve soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bakanlık, olayın yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde gerçekleştiğini belirterek durumu yakından takip ettiklerini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı ve idari ile adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Soruşturma kapsamında, ranza altına sosyal medya hesabını yazan O.D. ve yurtta kalan bir kız öğrenciye mesaj atan H.Ü. Muğla'da; yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R. ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. İki şüpheli daha polis ekiplerince yakalandı.

