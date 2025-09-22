İstanbul'da mıknatısla açılan düzeneğe saklanan uyuşturucu: Sürücü E.B. gözaltında

Levazım Mahallesi'nde Yunus ekiplerinin durdurduğu otomobilde, mıknatısla açılan gizli düzeneğe saklanan uyuşturucu tespit edildi; sürücü E.B. adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:24
İstanbul'da mıknatısla açılan düzeneğe saklanan uyuşturucu bulundu

Yunus ekiplerinin uygulamasında gizli bölme ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden "Yunus" timleri, Levazım Mahallesi'nde 18 Eylül Perşembe günü gerçekleştirdikleri narkotik ve asayiş uygulaması sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Durdurma sonrası sürücü araçtan indirilerek Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Bu sırada polisler tarafından aracın detaylı araması gerçekleştirildi.

Arama esnasında, otomobilde mıknatısla açılan özel bir düzenek olduğu belirlendi. İncelemede, aracın sis far düğmesine basıldığında mıknatısın mekanizmayı çalıştırdığı ve gizli bölmenin açıldığı tespit edildi.

Düzenekte bir miktar uyuşturucu ile birlikte cep telefonu ve sim kart bulundu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Gözaltına alınan şüpheli E.B., "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

