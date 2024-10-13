İstanbul'da Motosiklet Denetiminde 141 Sürücüye Cezalar Kesildi

İstanbul'da Yoğun Motosiklet Denetimleri

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen uygulama kapsamında, karayolu trafik kurallarını ihlal eden 141 sürücüye toplamda 581 bin 559 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde Belirlenen İhlaller

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilgili emniyet birimlerinin iş birliği ile yapılan denetimlerde, toplam 756 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, sürücülerin yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanması, plaka takmaması, abart egzoz kullanması, ters yönden ilerlemesi ve motosikletin yaya yolunda kullanılması gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

Cezalar ve Trafikten Men Edilen Motosikletler

Uygulama sonucunda toplamda 22 motosiklet de trafikten men edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirterek sürücülerin kurallara uymalarını vurguladı.