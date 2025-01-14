İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 11 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi!

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu Detaylandırıldı

İstanbul'da, 11 milyon 225 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği önemli bir narkotik operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Ataşehir'de düzenlenen operasyonda 147 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Ekipler, uyuşturucu imalathanesini tespit edebilmek adına sürdürdükleri çalışmalara hız kesmeden devam etti. 57 kameranın 48 saatlik görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri, Başakşehir'deki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin adresine ulaştı.

İş Yerinin Gizli Uyuşturucu İmalathanesi

Yürütülen izleme çalışmalarında, iş yerinin bodrum ve giriş katının marangoz atölyesi izlenimi vermek için makineler, sunta plakalar ve koltuk gibi eşyalarla düzenlendiği belirlendi. Ayrıca, şüpheliler, üretim sırasında dikkat çekmemek için yürüttükleri faaliyetlerin sesini gizlemek amacıyla marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırıldığını tespit etti.

Uygun görülen zamanda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, belirlenen 3 adrese ve 2 araca baskın düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hacimce Büyük Ele Geçirmeler

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 11 milyon 225 bin sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında basılmaya hazır boş kapsül ve 73 alüminyum blister rulosu ile birlikte 6 sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Yıldız: "Zehir Tacirlerine Müsaade Etmeyeceğiz"

Operasyonun detaylarını düzenlenen basın toplantısında aktaran İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sabah saatlerinde duyurulan operasyona işaret etti.

“İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru” düsturuyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi karartmayacağız. Zeytinburnu, Başakşehir, Fatih ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 11 milyon 225 bin adet sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi ve sentetik ecza uyuşturucu imalatında kullanılan makineleri ele geçirdik. Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz; İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında adres ve araçlardaki aramalarda ele geçirilen, 11 milyon 225 bin adet sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında basılmaya hazır boş kapsül, 73 adet alüminyum blister rulosu ile 6 sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makine, Emniyet Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında adres ve araçlardaki aramalarda ele geçirilen, 11 milyon 225 bin adet sentetik ecza hap, 1 ton 275 kilo katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında basılmaya hazır boş kapsül, 73 adet alüminyum blister rulosu ile 6 sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makine, Emniyet Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.