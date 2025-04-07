İstanbul'da Okullar Ara Tatilin Ardından Yeniden Açıldı

İstanbul'daki okullarda, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilin ardından öğrenciler, daha çok eğitime geri dönmeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili sonrasında, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu gibi birçok okulda ders zilleri yeniden çaldı.

Öğrenciler Heyecanla Sınıflarına Geçti

Sabah saatlerinde, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'na gelen öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreninin ardından sınıflarına geçti. İkinci sınıf öğrencisi Ömer Bulut Sınır, tatil sonrası okulların açılmasının kendisi için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade etti.

Ömer, "Derslerimi, öğretmenimi, teneffüslerde oyun oynamayı, ders yapmayı, arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde top oynadım, paten sürdüm, kitap okuyup ödevlerimi yaptım," dedi.

Arkadaşlarla Buluşmanın Mutluluğu

Öğrencilerden Ebrar Alya Aytun da okulların açılmasıyla arkadaşları ile yeniden buluşmanın mutluluğunu paylaştı. Ebrar, "Aslında çok heyecanlıyım. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde oyun oynadım, bayramda gezmeye gittik," şeklinde konuştu.

Gün boyunca, öğretmenler de öğrencilerine ilk derslerini vererek yeni dönemin açılışını kutladı. İstanbul’daki tüm öğrenciler için yeni bir eğitim dönemi başlamış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilin ardından İstanbul'da da dersbaşı yaptı. Sabah saatlerinde Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'na gelen öğrenciler, saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından sınıflarına geçti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilin ardından İstanbul'da da dersbaşı yaptı. Sabah saatlerinde Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'na gelen öğrenciler, saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından sınıflarına geçti.