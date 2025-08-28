İstanbul'da Operasyon: 847 bin 600 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile 290 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmalar sonucunda Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Operasyonda ele geçirilen miktarlar ve tutuklamalarla ilgili olarak Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Vali'mizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanı'mızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum."

"Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz, sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

"Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."