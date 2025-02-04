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İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu Etkisini Gösterdi

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu, işe gidenler nedeniyle bazı bölgelerde etkili oldu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:55
İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu Etkisini Gösterdi

İstanbul'da Sabah Trafik Durumu

İstanbul, haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. İşe ve okula gidenlerin yarattığı yoğunluk, mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında belirgin hale geldi.

Trafik Akışı Etkileniyor

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafikte yavaşlama gözlemlendi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu-Avrupa yönünde ilerlemek zorlaşıyor.

Yoğunluk Başlangıç Noktaları

Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır caddesinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü girişinde, Cevizlibağ'a kadar sıkışıklık yaşanıyor. Edirne istikametinde ise Bahçelievler ile Zeytinburnu arasında trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu sürerken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde ağır seyir gözlemleniyor.

Toplu Ulaşımda Yoğunluk

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar nedeniyle metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da ciddi yolcu yoğunluğu yaşandı.

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