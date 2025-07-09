İstanbul'da Sıcak Hava Etkisini Gösterdi: Sahillere Akın Edildi!

İstanbul'da Sıcak Hava Etkisini Hissettiriyor

İstanbul, sıcak havadan bunalan vatandaşlar için bir cazibe merkezi haline geldi. Üsküdar, Bebek, Sarayburnu ve Küçükçekmece gibi bölgelerde denize giren halk, serinlemek için sahilde vakit geçirmeyi tercih etti.

35 Dereceyi Aşan Sıcaklıklarla Karşılaşan İstanbullular

Hafta boyunca yapılan sıcaklık uyarıları sonrasında şehir genelindeki sıcaklıklar, 35 dereceye kadar yükseldi. Saat 13.20 itibarıyla Tuzla ve Çekmeköy'de sıcaklık 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de ise 37 derece olarak ölçüldü.

Piknik ve Dinlenme Tercihleri

Sıcak havadan bunalanlar, denizde yüzmek yanı sıra sahil ve parklar da piknik yapmayı tercih etti. Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere oranla daha boş kaldı. Çok sayıda kişi gölgelik alanlarda dinlenerek serinlemeye çalıştı.

Denize Girenler: "Deniz Çok Güzel"

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na gelen Hasan Çelik, "Sıcaklardan dolayı denize geldim. Deniz çok güzel. Halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olacak," diyerek düşüncelerini paylaştı. 13 yaşındaki Berat Karakuş ise arkadaşlarıyla denize atlayarak hem eğlendiğini hem de serinlediğini ifade etti.

Sahillerde Yoğunluk Artıyor

Beşiktaş'ın Bebek semtinde ise sahil şeridinde piknik yapanlar denize girdi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne ait botlar, olumsuz durumlara karşı devriye geziyi sürdürüyor. Sarayburnu ve Üsküdar bölgeleri, sıcak havanın tadını çıkaran kalabalıklarla dolup taştı.

Büyükçekmece Sahili'ne yüzmeye gelenler, yüksek sıcaklıktan şikayet ederken, ziyaretçilerden Bekir Salih deniz suyunun çok güzel ve sıcak olduğunu belirterek, sıcak havadan serinlemek için denize geldiğini kaydetti. Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 40 derece'ye kadar çıktığı gözlemlendi.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde dolaşmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar, Sarayburnu çevresinde denize girdi.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde dolaşmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar, Sarayburnu çevresinde denize girdi.