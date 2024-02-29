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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Suç örgütüne üye 4 kişi tutuklandı

Kağıthane’de bir işletmeye silahla ateş açan suç örgütü üyeleri, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edildi. 23 Şubat’ta Sarıyer’de bırakılan araçta uzun namlulu silah ve tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:36
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Suç örgütüne üye 4 kişi tutuklandı

Organize suçlarla mücadelede görevli polis ekipleri, 20 Şubat’ta Kağıthane’de bir iş yerine yapılan silahlı baskın ve 23 Şubat’ta Sarıyer’de bir kontrol noktasında bırakılan uzun namlulu silah ve tabancalı araç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Sarıyer’de terk edilen araçta bulunan uzun namlulu silah ve tabancanın, Kağıthane’de bir iş yerine saldırıda kullanılan silahlar olduğunu belirledi.

Ekipler, 8 şüphelinin kimliğini ve yerini tespit ettikten sonra, aynı anda yaptıkları baskınla onları yakaladı.

Polis tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü emniyetteki sorgularının sonrasında mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 4 şüpheliyi tutuklarken, diğer 4 şüpheliye adli kontrol şartıyla serbestlik verdi.

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