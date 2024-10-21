İstanbul'da Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı

İstanbul'da Tefecilik Suçuna Yönelik Operasyon

İstanbul merkezli gerçekleştirilen bir operasyonda, silahlı suç örgütüne mensup 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu grubun, örgütlü tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli tehdit ve nitelikli dolandırıcılık gibi çeşitli suçlar işlediği iddia ediliyor.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, 18 Ekim tarihinde İstanbul, Adana, Adıyaman ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yüksek Faizle Borç Verilmesi

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para vererek, bu borçlar karşılığında büyük meblağlarda çek ve senetleri topladıkları belirlendi.

Suç Eylemleri ve Haksız Kazanç

Ekipler, şüphelilerin toplamda 7 farklı eylem gerçekleştirerek, mağdurlardan topladıkları paralar ve taşınmazlara ait tapularla 100 milyon lira haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve belge ele geçirildi. 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet, imzalı boş 115 belge ve 20 mağdura ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarları gibi suçla ilgili birçok malzeme bulundu.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve süreç devam ediyor.

İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, imzalı boş 115 belge, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 mağdura ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 16 dijital materyal, kriminal kayıtların olduğu 14 ajanda ve klasör suça konu belge ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, imzalı boş 115 belge, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 mağdura ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 16 dijital materyal, kriminal kayıtların olduğu 14 ajanda ve klasör suça konu belge ele geçirildi.