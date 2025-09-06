DOLAR
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %80'e Ulaştı — Ana Arterlerde Uzun Kuyruklar

İBB verilerine göre saat 15.00'te İstanbul'da trafik yoğunluğu %80'e çıktı; yağış ve kazalar ana arterler ile köprü ve tünellerde uzun kuyruklara yol açtı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:55
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, kentin ulaşımını olumsuz etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu %80 olarak ölçüldü.

Ana arterlerde yoğunluk

Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.

Köprü, tünel ve bağlantı yolları

TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluğun Hasdal'dan başladığı bildirildi.

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda durum

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

Yol koşulları ve gözlemler

Araçların ilerleyemediği noktalarda bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görüldü; bu durum, trafik yoğunluğunun günlük yaşama etkisini ortaya koydu.

