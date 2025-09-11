İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor: Anadolu Yakası %72

Sabah saatlerinden itibaren D-100, TEM ve köprülerde yoğun trafik yaşanıyor; Anadolu Yakası'nda yoğunluk %72, Avrupa Yakası'nda %56 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:30
İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah mesaisinde arttı

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Yoğun olan güzergâhlar

Yaz tatilinin sona ermesiyle başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı nedeniyle kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik yoğun seyrediyor. Yolun Yenibosna mevkisinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapalı olması, geçişleri ağırlaştırdı.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa, Edirne yönünde Esenyurt mevkilerinde de yoğunluk devam ediyor.

Köprüler, Avrasya Tüneli ve Anadolu Yakası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa istikametine gidişte trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu taşıma kullanarak işe ve okula giden yolcular nedeniyle metro, metrobüs ve otobüs duraklarında aktarma noktalarında yoğunluk oluşuyor.

İBB verileri

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %56, Anadolu Yakası'nda %72 olarak ölçüldü.

