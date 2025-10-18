İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: BM Kuruluşları Sürdürülebilirlikte Rolünü Tartıştı

Forum ve panel

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının sıfır atık yaklaşımını ulusal stratejilere ve yerel girişimlere nasıl entegre edebileceği tartışıldı. Etkinlik, Sıfır Atık Vakfı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, UNEP ve UN-Habitat işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Forum kapsamında düzenlenen "BM Türkiye'den Bakış: Sıfır Atık Girişimleri ve Kapsayıcı, Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı panelin moderatörlüğünü BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü Ofisi Başkanı Tom Delrue üstlendi. Panele FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, UNHCR Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz, WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic konuşmacı olarak katıldı.

FAO: Gıda kaybı ile gıda israfı arasındaki fark

Ayşegül Selışık, gıda kaybı ile gıda israfı kavramlarının sıkça karıştırıldığını belirterek, gıda kaybının tarladan markete ulaşana kadar ürünlerin kullanılamaz hale gelmesi, gıda israfının ise çoğunlukla hastane, otel ve evlerde gerçekleştiğini açıkladı. Selışık, 2022'de 1,05 milyar ton gıdanın israf edildiğini ve bunun 621 milyon tonunun evlerden kaynaklandığını vurguladı.

UNHCR: Sıfır atık ve insani yardımın kesişimi

Angela Li Rosi, kurumlarının 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı hedeflediğini söyleyerek, "Artık geri dönüştürülmüş plastik kullanıyoruz. Biyolojik olarak çözünebilen ambalajlar kullanıyoruz. Bu yenilikleri uzun süredir hayata geçiriyoruz." dedi. Rosi, mülteci ve Türk kadınların kurduğu kooperatiflerin tekstil atıklarını yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürdüğünü belirterek, "Sıfır atık, insani yardım ile sürdürülebilir kalkınma arasında bir köprüdür." ifadesini kullandı.

UNFPA: Çevresel sorunların kadın ve çocuklara etkisi

Mariam A. Khan, çevresel sorunlardan en çok etkilenen grupların kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekti. Khan, kadın sağlığı ve hijyen koşullarının çevre politikalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Eğer bir kadın ya da kız çocuğu adet döneminde temiz suya veya hijyen ürünlerine erişemiyorsa, okula gidemiyor, günlük yaşama katılamıyor." dedi. Khan ayrıca hızlı moda uygulamalarının kadınlar üzerinde yarattığı baskıya işaret etti.

UNIDO: Atık yönetimi ekonomik bir değer

Süleyman Yılmaz, atık yönetiminin öncelikle atığın önlenmesine odaklanması gerektiğini belirterek, "Atık yönetimi bizim için ekonomik bir değer ve varlık." dedi. Yılmaz, elektronik atıklarda (bilgisayar, telefon, tablet) altın ve bakır gibi değerli metallerin tekrar kullanılabileceğine dikkat çekti.

WFP: Lojistikte sürdürülebilir uygulamalar

Stephen Cahill, WFP'nin 2024'te dünya çapında 120 milyon insana gıda sağladığını kaydetti. Cahill, beslemeyi sürdürürken gıdanın çevresel etkisini azaltmaya çalıştıklarını ve lojistikte dönüşte boş torbaların geri getirilip geri dönüştürülerek yeniden kullanıldığı uygulamalardan örnek verdi.

UNDP: 2030'larda sıfır emisyon hedefi ve odak alanları

Miodrag Dragisic, göçmenler ve ev sahibi toplulukların çevresel sorunlardan ortak şekilde etkilendiğini söyleyerek, UNDP'nin çevresel sağlık risklerini azaltmak, istihdam olanakları yaratmak, yerel yönetimlerle kalkınmayı desteklemek ve ayrımcılıkla mücadele etmek olmak üzere dört temel alana odaklandığını açıkladı. Dragisic, UNDP olarak ülkelerin 2030'larda sıfır emisyona ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak "Türkiye sıfır atık ve inovasyonu doğru şekilde kullanma açısından bölgesel bir şampiyon." dedi.

Forum, BM kuruluşlarının kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sıfır atık uygulamalarını güçlendirme yollarını ve yerel iş birliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

