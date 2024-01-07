İstanbul dahil 12 büyükşehir ve 16 ilin merakla beklenen belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve 27 İl İçin Adaylarını Açıklıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını da içeren 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım etkinliğinde açıklayacak. Bu etkinlik, AK Parti'nin 2024 yerel seçim stratejisinin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Kalan 46 Aday 15 Ocak'ta Açıklanacak

Erdoğan, bugünkü etkinlikte açıklamayacağı 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek bir başka etkinlikte duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonraki süreçte belli olacak. AK Parti'nin aday göstereceği isimlere dair bilgilendirme, geçtiğimiz günlerde başlamış ve dün itibariyle adaylıkları tebliğ edilmişti.

En Büyük Merak İstanbul Üzerinde





AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, kamuoyu tarafından en çok merak edilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki etkinlikte İstanbul adayını açıklaması büyük bir öneme sahip. Erdoğan'ın adaylarını açıklayacağı diğer büyükşehirler arasında Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Mardin, Denizli, ve Ordu bulunuyor.

Büyükşehirler Dışındaki 16 İl de Belli Olacak

Ayrıca, büyükşehirler dışındaki 16 ilde AK Parti'nin belediye başkan adayları da tanıtılacak. Bu iller arasında Artvin, Bayburt, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, ve Isparta yer alıyor. Erdoğan'ın adayları açıklamasıyla birlikte, 2024 yerel seçim atmosferi daha da belirginleşecek.