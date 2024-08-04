İstanbul'daki Hastanede Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kısmi Çökme

İstanbul'da Hastanede Kısmi Çökme Olayı

İstanbul'da bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorunda, sıcak su tesisatının patlaması sonucu asma tavan kısmen çöktü. Olay anında kuvözde tedavi gören 8 bebek, güvenlik amacıyla yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Olayın Detayları

Gece saatlerinde, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlı hastanede, koridordaki asma tavandan sızan sıcak su nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, 8 bebeğin tedavi gördüğü yoğun bakım odalarının zarar görmediği tespit edildi.

Hastane personeli tarafından, 7 bebek hemen yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Diğer bebek, tavandan akan sudan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerince odanın penceresinden tahliye edildi.

Başhekimin Açıklamaları

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, yaptığı açıklamada, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 8 bebeğin transfer nedeni, sıcak su tesisatındaki sızıntının oluşturduğu buhardır. Bu çocukların 3’ü kritik durumdaydı ve aileleri sürekli bilgilendirildi," ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının bazıları suyla ıslansa da yanık durumu yaşanmadüğünü belirten Köse, "Bebekler kuvözde taşındı ve dışarıya temasları olmadı. Olayda tavanın tamamı çökmemiş, sadece bir kısmı zarar görmüştür." diye ekledi.