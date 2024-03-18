İstanbul’dan sevindiren haber: Seviye giderek artıyor!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul ile ilgili sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Bir süredir baraj doluluk oranlarında sıkıntı yaşan şehirde, barajlar yeniden dolmaya başlıyor. İSKİ tarafından iletilen son verilere göre, İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79’u gördü.

İSKİ’nin paylaşmış olduğu verilere göre 18 Mart itibari ile Elmalı Barajı, Ömerli Barajı, Darlık Barajı ve Terkos Barajı doluluk oranları yüzde 80’i geçti. Diğer yandan Istaranca Barajı, Büyükçekmece Barajı, Kazandere Barajı ve Alibey Barajı da yüzde 70’in üzerinde bir doluluk oranına ulaştı.