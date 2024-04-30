İstanbul FSM Köprüsü'nde bir vatandaş korkuluklara çıktı intihar girişiminde bulundu

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerilim dolu anlar yaşandı. Bir vatandaşın korkuluklara çıkmasıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek ikna çalışmaları başlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olayda bir kişi, henüz ismi belirlenemeyen, korkuluklara çıkarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Olay, saat 17.00 sularında meydana geldi ve diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, kritik bir durumla karşı karşıya olan şahsı ikna etme çalışmaları hala devam ediyor.