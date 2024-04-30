Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,39 -0,1%
EURO
34,62 -0,54%
ALTIN
2.375,19 -1,97%

İstanbul FSM Köprüsü'nde bir vatandaş korkuluklara çıktı intihar girişiminde bulundu

İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olayda, bir kişi korkuluklara çıkarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Polis ekipleri hızla olay yerine intikal ederek ikna çalışmalarını sürdürüyor

Yayın Tarihi: 30.04.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 22:02
İstanbul FSM Köprüsü'nde bir vatandaş korkuluklara çıktı intihar girişiminde bulundu

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerilim dolu anlar yaşandı. Bir vatandaşın korkuluklara çıkmasıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek ikna çalışmaları başlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olayda bir kişi, henüz ismi belirlenemeyen, korkuluklara çıkarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Olay, saat 17.00 sularında meydana geldi ve diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, kritik bir durumla karşı karşıya olan şahsı ikna etme çalışmaları hala devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

O sektöre binlerce alım yapılacak! Tüm detaylar belli oldu

Kekinizin lezzetini 3 katına çıkmasını sağlayacak yöntem! Meğerse anneler bu malzemeyi ekliyormuş

Akşam misafiri olan tarifi kaçırmasın! 20 dakikaya hazır muhallebili gelin pastası

KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Dyson Anneler Günü kampanyasında o ürünler bedavaya verilecek: Annelere hizmette sınır yok!

Emeklilere Denizbank'tan haber geldi! 100.000 TL ek ödemeniz hazır

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

TEB Bankası'ndan Herkese 70.000 TL Ödeme Fırsatı Başladı! Başvusunu ileten kapacak

Kocaeli ve Bir Şehirde 47 Arazi ve Arsa Şimdi Taksitle Satılıyor! İşte Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Fırsatlar