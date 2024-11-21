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İstanbul Havalimanı'nda Altın Kaçakçılığına Darbe: 16 Kilogram Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 16 kilogram altın kaçakçılığını tespit eden polis, suçun yöntemini de ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:00
İstanbul Havalimanı'nda Altın Kaçakçılığına Darbe: 16 Kilogram Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Altın Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 16 kilogram altın'ı ele geçirdi. 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, kaçakçılık suçunu işleyen şüphelilerin, altınları nasıl ülkeye soktuğu deşifre edildi.

Kaçakçılıkta Kullanılan Yöntemler

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, altın kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda, sosyal güvenlikçiler ve kuryelerin, altın kaçakçılığındaki rolünü belirledi. Ekipler, kendilerini avukat olarak tanıtan bir şüpheli ile hareket eden 2 güvenlik görevlisini tespit etti. Bu kişiler, ülkeye sokulan her 1 kilogram altın için 1000 dolar aldığını tespit etti.

Altınları Vücutlarına Saklayarak Kaçırdılar

Güvenlik görevlileri, altınların teslim alımını, yurt dışından gelen bir kişiyle tuvaletlerde gerçekleştirdi. Altınlar, 2 şüpheli tarafından vücutlarına sarılarak gizlendi. Aile gibi davranarak havalimanı dışında bekleyen kuryelere teslim edildiği anlaşılmakta.

Operasyon ve Tutuklamalar

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası piyasa değeri 50 milyon lira olan altınları yurt dışından getiren kişilerle ilgili operasyon için harekete geçti. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda, iki güvenlik görevlisi yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda, aile gibi davranarak kuryelik yapan 4 şüpheli ile kendisini avukat olarak tanıtan zanlı da yakalandı. Ayrıca, aranan Azerbaycanlı iş insanının yurt dışında olduğunu belirlendi.

Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde kaçakçılık suçundan tutuklandı. Öte yandan, özel güvenlik görevlisi kadının, tutuklamadan 3 gün sonra babası aracılığıyla Esenyurt'tan 4 milyon liraya daire satın aldığı belirlendi. Savcılık, suçtan elde edilen gelirle alınan eve el koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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