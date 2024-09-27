İstanbul Kültür Yolu Festivali 2023 Başlıyor

İstanbul Kültür Yolu Festivali Lansmanı Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaparak festivalin detaylarını aktardı. 28 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, 9 gün süresince 110’dan fazla etkinlikle katılımcılarını ağırlayacak.

Galataport'tan AKM'ye Uzanan Bir Festival Deneyimi

Festivalin lansmanı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı ve tanıtım filmiyle başladı. Ersoy, festivalin her sene daha fazla ilgi gösterildiğini belirtti. "Galataport'tan AKM'ye uzanan güzergah dışında farklı noktalarda da etkinlikler düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

500’den Fazla Etkinlikle Yoğun Bir Program

Bakan Ersoy, belirledikleri noktalar üzerinde toplamda 500'ü aşkın etkinlik düzenleyeceklerini duyurdu. "İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçılarının 'Carmina Burana' performansı ile festivalimizin galasını yapıyoruz. Yarından itibaren sahnelerimizde bir yıldız yağmuru yaşanacak" dedi.

Çeşitli Etkinliklerle Zengin İçerik

Festival programında Mariinsky Orkestrası ve Alireza Ghorbani'nin konserleri gibi dev isimlerin performanslarına yer verilecek. Ayrıca, fotoğraf ve dijital sanat sergileri, uluslararası şiir geceleri ve sinema etkinlikleri de festival boyunca katılımcılara sunulacak.

Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

Bakan Ersoy, çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgi vererek, "Çocuklarımız kültür ve sanatla tanışacak, deneyimleme fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.

Turizmde Rekor Ziyaretçi Sayısı

Son olarak Ersoy, İstanbul'un 2023 yılının ilk 8 ayında 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçi ağırladığını vurguladı. Bu rakam, geçen yıllarla kıyaslandığında en yüksek seviyeye ulaştı. Ersoy, "Havalimanı ve Galataport ziyaretlerde önemli bir rol oynuyor" dedi.

Geleceğe Dönük Planlar

2025 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirde düzenlenmesi planlanıyor. Ersoy, daha fazla şehri festivale dahil etme isteğini dile getirdi ve olası şehirlerin tanıdık kültürel zenginliklerini festivalle buluşturacaklarını belirtti.

Son olarak, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan yerli ve yabancı sanatçılara teşekkürlerini sundu. Program sonunda, Bakan Ersoy'un katılımıyla protokol üyeleri fotoğraf çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış programına katılarak konuşma yaptı.