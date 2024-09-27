İstanbul Kültür Yolu Festivali Başlıyor

İstanbul'da Sanat Dolu Bir Haftaya Hazırlanın!

28 Eylül’den 6 Ekim’e kadar sürecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali, şehrin dört bir yanında 100’den fazla mekanda 500’ün üzerinde etkinlik ile sanatseverlere kapılarını açıyor.

Kültür ve Sanatın Gösterişi

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı olan İstanbul, bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festivalin en önemli merkezlerinden biri olacak. Festival, sergiler, konserler, söyleşiler ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü sanatçıların eserleri arasında Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci, Frida Kahlo, Andy Warhol gibi isimler yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde Picasso’nun 170 orijinal eserinin sergilenecek olması büyük bir heyecan yarattı.

Özel Sergiler ve Etkinlikler

Da Vinci’nin icatları Lale Müzesi’nde sergilenecek.

Sebastiao Salgado’nun “Genesis” sergisi İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Frida Kahlo’nun günlüklerinden ilham alan sergi, Grand Pera'da sanatseverler ile buluşacak.

Konserlerle Dolu Bir Takvim

İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl dünyaca ünlü orkestraları ve sanatçıları da ağırlıyor.

29 Eylül’deki Mariinsky Orkestrası ve 5 Ekim’deki Deutsches Symphonie Orchester Berlin gibi etkinlikler, festivalin öne çıkan noktalarından biri olacak.

Tüm Şehirde Sanat Rüzgarı

Birçok farklı mekan ve geleneği bir araya getiren festival; Rami Kütüphanesi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Galataport gibi mekanlarda çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenliyor.

Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler

Festival boyunca, Ümraniye'de kurulacak Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Geleneksel çocuk oyunları ve sanat atölyeleri ile dolu bir program sunulacak.

Sonuç

İstanbul Kültür Yolu Festivali, sanatseverleri bir araya getirmek ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla dolu dolu bir program ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.