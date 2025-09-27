İstanbul Kültür Yolu Festivali: Rami Kütüphanesi'nde 7 Sergi Açıldı

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 7 sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aralarında İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi, Biz Büyük Bir Aileyiz ve Zaman Ötesi İmgeler yer alıyor.

İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi

PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan sergi, Türk filatelisinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni koleksiyonerler yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları, açılışta yaptığı konuşmada, özellikle öğrencilere ve gençlere yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleriyle filateliyi gelecek nesillere aktardıklarını söyledi. Ağaoğulları, serginin 114 koleksiyon ve 480 pano ile geniş bir katılım ve çeşitlilik sunduğunu belirtti.

Ağaoğulları, pul koleksiyonculuğuna dair şunları vurguladı: “Pullar, tarihi, coğrafi, kültürel ve sanatsal unsurları üzerinde barındırarak geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaran güçlü birer bellek taşır. Bu küçücük kağıt parçaları aslında kocaman dünyalara açılan kapılar olur. Bir dönemin toplumsal, siyasal ve kültürel ruhunu yansıtan sessiz tanıklardır.”

PTT AŞ'den Filateliye Vurgu

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Evren Acar, PTT'nin pul kültürünün merkezinde yer aldığını belirterek, “Her bir pul, ait olduğu dönemin toplumsal, siyasi ve kültürel yansımalarını üzerinde barındıran bir sanat eseri niteliği taşımaktadır.” dedi. Acar, pul basımının 1863 yılında Osmanlı döneminde başladığını hatırlatarak, bu mirasın korunması ve dünyaya tanıtılmasının PTT ailesinin görevleri arasında olduğunu söyledi.

"Biz Büyük Bir Aileyiz" Sergisi

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Biz Büyük Bir Aileyiz" sergisinde, devlet himayesinde bulunan engelli, yaşlı, çocuk ve kadın kuruluşlarında hizmet alan bireylerin el emeği eserleri ziyaretçilerle buluşuyor. Festival ruhuna uygun hazırlanan sergide el işlerinden çocukların renkli çalışmalarına, yaşlıların birikim ve tecrübelerinden engelli bireylerin üretimlerine kadar çok sayıda eser Rami Kütüphanesi'nin 121 Nolu salonu'nda sergileniyor.

"Zaman Ötesi İmgeler" Sergisi

Kültür ve Yaşayan Sanat Miras Derneği tarafından hazırlanan "Zaman Ötesi İmgeler" sergisi, Rami Kütüphanesi F1 salonu'nda uluslararası katılımcıların yöresel kıyafetlerinin tanıtımıyla açıldı. Küratör Sıddı Zübeyde Atan Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergide 16 sanatçının eserinin yer aldığını belirtti.

Bülbül, sanatçıların somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını kendi branşlarında uygularken, bir keçe ustasının fotoğrafını siyah-beyaz olarak tablo içine yerleştirdiklerini; içlerindeki sanatı kendi yorumlarıyla çerçevenin dışına taşıdıklarını ifade etti. Küratör, serginin tematik olduğunu ve hedeflerinin sürdürülebilirlik, kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu söyledi.

Diğer Sergiler ve Ziyaret Bilgisi

Rami Kütüphanesi'nde açılan bu sergilerin yanı sıra festival kapsamında Birleşen Ufuklar, Makedonya'da Türk İzleri, Özgür Filistin Adil Dünya: Filografi Sergisi ve Gizem Dolu Anadolu sergileri de yer alıyor. Tüm sergiler 5 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kurum Temsilleri

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu programda Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen sergiler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.