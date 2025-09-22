İstanbul Merkezli Operasyonda 35 Tutuklama: 11 Silah ve 101 Fişek Ele Geçirildi

İstanbul merkezli Edirne ve Kütahya operasyonlarında 44 şüpheliden 35'i tutuklandı; ev aramalarında 11 tabanca, 101 fişek, kask ve kar maskesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:33
İstanbul merkezli operasyonlarda 35 tutuklama

İstanbul merkezli, Edirne ve Kütahya illerini kapsayan operasyonlarda çeşitli suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 44 şüpheliden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda ele geçirilenler arasında 11 tabanca, 101 fişek, ikişer kask ile kar maskesi yer aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 35 kişi tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 8 şüpheli serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın açıklaması

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada operasyonların tehdit, yağma, şantaj ve kurşunlama suçlarına karışan suç örgütlerine yönelik olduğunu belirtti. Yıldız, "Operasyonlarda 44 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 35'i tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 11 silah, çok sayıda fişek, kask ve kar maskesi ele geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemizi kararlıkla sürdürmekteyiz. Hedefimiz belli ve nettir. 'Huzurlu ve güvenli bir İstanbul', bunun için kararlıyız." dedi.

Kayıtlar ve soruşturma

Öte yandan, şüphelilerin gerçekleştirdiği saldırı ve gasp olaylarının bir kısmı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Soruşturma ve adli süreçler kapsamında elde edilen deliller değerlendirmeye devam ediyor.

İstanbul merkezli Edirne ve Kütahya'da çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı.

