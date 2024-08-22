Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Metrobüs Hattında Beyaz Yol Çalışması Nedeniyle Bazı Duraklar Kapatıldı

Beylikdüzü istikametindeki duraklar, Beyaz Yol çalışması nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:29
İstanbul Metrobüs Hattında Beyaz Yol Çalışması Nedeniyle Bazı Duraklar Kapatıldı

İstanbul Metrobüs Hattında Geçici Durak Kapatmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından metrobüs hattında yürütülen Beyaz Yol çalışmaları nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek.

Hangi Duraklar Etkilenecek?

İBB'nin açıklamasına göre, Küçükçekmece Durağı, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren hizmet vermeyecek. Cennet Mahallesi Durağı ise 26 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren kapatılacak.

Çalışma Süresi ve Yeniden Açılma Tarihleri

Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da yeniden hizmet vermeye başlayacakken, Cennet Mahallesi Durağı'nın Zincirlikuyu yönündeki kısmı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanılabilecek.

İBB ekipleri, metrobüs hattındaki bu önemli çalışmalara devam ederken, yolcuların belirtilen tarihlerde alternatif ulaşım yollarını kullanmalarını öneriyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor