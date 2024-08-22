İstanbul Metrobüs Hattında Beyaz Yol Çalışması Nedeniyle Bazı Duraklar Kapatıldı

İstanbul Metrobüs Hattında Geçici Durak Kapatmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından metrobüs hattında yürütülen Beyaz Yol çalışmaları nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek.

Hangi Duraklar Etkilenecek?

İBB'nin açıklamasına göre, Küçükçekmece Durağı, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren hizmet vermeyecek. Cennet Mahallesi Durağı ise 26 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren kapatılacak.

Çalışma Süresi ve Yeniden Açılma Tarihleri

Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da yeniden hizmet vermeye başlayacakken, Cennet Mahallesi Durağı'nın Zincirlikuyu yönündeki kısmı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanılabilecek.

İBB ekipleri, metrobüs hattındaki bu önemli çalışmalara devam ederken, yolcuların belirtilen tarihlerde alternatif ulaşım yollarını kullanmalarını öneriyor.