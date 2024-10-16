İstanbul Metrobüsünde Yaşanan Tarihi Doğum Olayı

İstanbul'da Metrobüste Gerçekleşen Doğum

İstanbul'da bir kadının metrobüs içerisinde doğum yapması, şoför Mustafa Bozdemir tarafından "tarihi bir an" olarak değerlendirildi.

Dün, 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, taksi bulamaması nedeniyle Esenyurt'tan metrobüse bindi. Sancıları artmaya başlayınca, Bozdemir ve güvenlik görevlileri doğuma müdahale etti.

Olay Anına Tanıklık

İETT sürücüsü Mustafa Bozdemir, Sosyal Tesisler durağına geldiklerinde Hanife Mete’nin rahatsızlandığını fark etti. Mete’nin eşi Cemal, eşinin hamile olduğunu ve doğum yapacağını ifade etti. Taksi bulamadıkları için metrobüsü tercih ettiklerini belirtti.

Küçükçekmece durağına gelindiğinde hanımefendinin sancılarının arttığını belirten Bozdemir, yolcuları tahliye etmeye başladı. “O sırada bir güvenlik görevlisi de yardıma geldi. Yolcuları tahliye ettikten sonra en müsait yere aracımızı çekip, sağlık ekiplerini aradık. Gerekli müdahale yapıldı.” dedi.

Sağlıklı Bir Doğum Gerçekleşti

Sözlerine devam eden Bozdemir, “Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım. Bu bir ilk, tarih de diyebilirim. Gördüğüm için çok mutluyum. Bebeğin ve annenin sağlıklı olduğunu öğrenmek ayrı bir sevinç kaynağı oldu.” ifadelerini kullanarak, bu olayın İETT tarihine geçtiğini vurguladı.

Bebeğe “Yılmaz” isminin verildiği ve annenin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.