İstanbul Photo Awards 10. Yılına Özel 'The First Ten Years' Kitabı Yayımlandı

İstanbul Photo Awards'un 10. yılına özel hazırlanan 'The First Ten Years' kitabı, ödüllü fotoğrafları içeriyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:39
İstanbul Photo Awards 10. Yılına Özel 'The First Ten Years' Kitabı Yayımlandı

İstanbul Photo Awards'dan 10. Yıl Kutlaması

İstanbul Photo Awards, 10. yıl dönümünde özel bir kitap yayımladı. Bu kitap, organizasyonun 10 yıllık serüvenini ve dünyanın dört bir yanından ödül kazanmış fotoğrafları bir araya getiriyor. 'The First Ten Years' adıyla duyurulan eser, görsel sanatlar meraklıları için önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

Global Fotoğrafçıların Eserleri

Kitap, farklı coğrafyalardan gelen ve birbirinden etkileyici hikayeleri barındıran fotoğrafları içermekte. Her fotoğraf sadece bir görüntü değil, aynı zamanda o anın duygusunu ve önemini de yansıtan bir bellek parçası olarak değerlendiriliyor.

Ödüllü Eserler

İstanbul Photo Awards, her yıl düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması ile katılımcılara fırsatlar sunarken, aynı zamanda sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. 'The First Ten Years' kitabı, bu süreçte kazanan eserlerin bir koleksiyonu olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkan Detaylar

Bu özel kitap, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için ilham verici bir derleme. İstanbul Photo Awards'un 10 yıllık geçmişini kutlamak adına hazırlanan bu eser, sanatseverlerin kütüphanesinde yer bulacak bir başyapıt niteliğinde.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10 yıllık serüvenini ve dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü fotoğrafları bir araya getiren kitabı "The First Ten Years" yayımlandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle hazırlanan eser, özel baskısıyla okurların beğenisine sunuldu. Kitap, 2015-2024 yıllarında yarışmada ödül alan ve finale kalan fotoğrafların yanı sıra jüri üyelerinin değerlendirmelerini de içeriyor.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10 yıllık serüvenini ve dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü fotoğrafları bir araya getiren kitabı "The First Ten Years" yayımlandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle hazırlanan eser, özel baskısıyla okurların beğenisine sunuldu. Kitap, 2015-2024 yıllarında yarışmada ödül alan ve finale kalan fotoğrafların yanı sıra jüri üyelerinin değerlendirmelerini de içeriyor.

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