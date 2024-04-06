İstanbul sise teslim oldu: Boğaz trafiği durdu

İstanbul’da etkili olan sis, Boğaz’daki trafiği de olumsuz etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki gemi trafiğinin askıya alınmış olduğunu açıkladı. Öte yandan İstanbul’da ikinci bir duyuru yapılana kadar bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Şehir Hatlarında yapılan duyuruya göre, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferleri de askıya alınmış durumda.