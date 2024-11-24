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İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı ve araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 03:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 03:43
İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sürücüler için zor anlar yaşattı. Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Gece Saatlerinde Başlayan Kar

Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Aydos Ormanı gibi yüksek bölgelerdeki yollarda ve parklarla bahçeler karla kaplandı. Karla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bu durum bazı yollarda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

İstanbul'daki kar yağışının sürücüler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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