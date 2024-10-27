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İstanbul Üniversitesi'nden TSK'ya Yönelik Paylaşıma Tepki

İÜ Edebiyat Fakültesi, TSK'ya yönelik sosyal medya paylaşımında bulunan öğrenci hakkında adli süreç başlattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:10
İstanbul Üniversitesi'nden TSK'ya Yönelik Paylaşıma Tepki

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Açıklama

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlete yönelik sosyal medyada yapılan kabul edilemez paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı.

Adli Süreç Başlatıldı

Dekanlığın yaptığı açıklamada, İÜ öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin TSK ve devlete karşı olumsuz ve telin edilmesi gereken sosyal medya paylaşımları yaptığı belirtildi.

Milletin Birlik ve Bütünlüğüne Duyulan Hassasiyet

Açıklamada, bu tür ifadelerin halkın huzurunu bozmayı ve milletin birlik ve bütünlüğünü zedelemeyi hedeflediği vurgulandı. Dekanlık, şu ifadelere yer verdi:

“İÜ olarak, milletimizin değerlerine ve kurumlarımıza yapılan bu tür saldırılara karşı duruşumuz nettir. İlgili öğrenci hakkında gerekli adli süreç başlatılmış olup, üniversitemizin de bu süreçte hukuki çerçevede gereken adımları atacağını önemle bildiririz.”

Kamu Düzeni ve Güvenlik Önceliğimizdir

Dekanlık, kamu düzeni, milli güvenlik ve toplumsal barışa yönelik tehdit içeren eylemler karşısında yasal süreçlerin titizlikle devam edeceğini belirtti ve tüm öğrencilere sosyal medyada sorumlu bir dil kullanmaları, milli değerlere saygı göstermeleri çağrısını yaptı.

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