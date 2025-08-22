DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

İstanbul ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 milyon 40 bin 771 Hap Ele Geçirildi

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi; 9 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:16
İstanbul ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 milyon 40 bin 771 Hap Ele Geçirildi

İstanbul ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 milyon 40 bin 771 hap ele geçirildi

Esenyurt, Tuzla, Gebze ve Ümraniye bağlantılı üretim ağı çökertildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatını engellemek, ticaretini durdurmak ve sorumluları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları yoğunlaştırdı.

Alınan bir ihbar üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Esenyurt'ta bir iş hanının tamamının kiralandığını ve burada uyuşturucu hap üretildiğini tespit etti. Üretim tamamlandığında şüphelilerin takibe takılmamak için binayı boşalttıkları belirlendi.

Takipteki çalışmalar, zanlıların yeni üretimler için Tuzla ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerleri kiraladıklarını ortaya koydu. Her üretimin ardından makinelerini taşıyarak faaliyetlerini sürdüren şüphelilerin, üretilen uyuşturucu hapları ise Ümraniye'deki kendi depolarına taşıdığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifade ve işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Kocaeli'de yürütülen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin yakalandığını duyurmuştu.

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin ele...

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin ele...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
6
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
7
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası