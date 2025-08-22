İstanbul ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 milyon 40 bin 771 hap ele geçirildi

Esenyurt, Tuzla, Gebze ve Ümraniye bağlantılı üretim ağı çökertildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatını engellemek, ticaretini durdurmak ve sorumluları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları yoğunlaştırdı.

Alınan bir ihbar üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Esenyurt'ta bir iş hanının tamamının kiralandığını ve burada uyuşturucu hap üretildiğini tespit etti. Üretim tamamlandığında şüphelilerin takibe takılmamak için binayı boşalttıkları belirlendi.

Takipteki çalışmalar, zanlıların yeni üretimler için Tuzla ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerleri kiraladıklarını ortaya koydu. Her üretimin ardından makinelerini taşıyarak faaliyetlerini sürdüren şüphelilerin, üretilen uyuşturucu hapları ise Ümraniye'deki kendi depolarına taşıdığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifade ve işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

