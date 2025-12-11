İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği Değişti

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"e ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle Bakanlığın bazı durumlarda re’sen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetki ve görevlerine ilişkin usul, şart ve esaslar yeniden düzenlendi.

Hangi alanlarda düzenleme yapıldı?

Yönetmelik değişikliği; konaklama yerleri, eğlence merkezleri, turizm amaçlı kiralanan konutlar (AirBNB), güneş enerji santralleri (GES), halı yıkama yerleri ve güzellik salonları gibi çok sayıda iş koluna yeni düzenlemeler getirdi.

Konaklama tanımı genişletildi: Mobil ev ve lüks çadır eklendi

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı talebi doğrultusunda konaklama yeri tanımı güncellendi. Yönetmelik kapsamına ilk kez tatil köyü, kırsal turizm tesisi, mobil ev, konaklama amaçlı mesire yeri, konaklamalı orman parkı ve lüks çadır gibi türler eklendi. Amaç, iş yeri açma ve turizm işletme belgesi şartlarını uyumlaştırmak ve yatırımcılardaki belirsizlikleri gidermek olarak belirtildi.

İtfaiye raporu ve yapı kullanma izin belgesinin kapsamı netleştirildi

Uygulamada tereddüt yaratan hususlar nedeniyle, konaklama yerleri için yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alma yükümlülüğünün kapsamı açıklandı. Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesislerin tamamında bu belgelerin alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca dış cephe, iç duvar, zemin, tavan ve çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli olması; ısıtmanın merkezi sistem veya klima ile sağlanması; tüm mekanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma ile devamlı sıcak ve soğuk su bulunması gibi şartlar getirildi. Asansörlerde alarm tertibatı ve havalandırma düzeni bulunacak, yatak odalarında mutfak ya da mutfak nişi düzenlenmeyecek. Engellilere yönelik tedbirler ise erişilebilirlik mevzuatına uygun hale getirildi.

Turizm amaçlı kiralanan konutlarda (AirBNB) yeni kurallar

Turizm amaçlı kiralanan konutlar için yönetmelik, 7464 sayılı Kanun ile uyumlu olacak şekilde düzenlendi. Buna göre, işletmenin bulunduğu binadaki bağımsız bölümlerin en fazla %25'i aynı kiraya veren adına kiralanabilecek. İş yeri açılabilmesi için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması zorunlu. Birden fazla bloktan oluşan konut sitelerinde faaliyetin yürütülebilmesi için ise sitede bulunan tüm binaların kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek.

Gayrisıhhi müessese listeleri ve umuma açık yerler

Yönetmeliğe, Sağlık Bakanlığı sınıf tespitleri esas alınarak yeni Gayrisıhhi Müessese (GSM) Faaliyet Konuları eklendi. Ayrıca belediyeler arasındaki farklı uygulamalardan kaynaklanan tereddütleri gidermek amacıyla ilk kez umuma açık istirahat ve eğlence yerleri listesi yönetmeliğe alındı.

Güzellik salonları: Epilasyon cihazlarında TSE belgesi şartı

Güzellik salonlarında kullanılan cihazlara ilişkin düzenleme yapıldı. Epilasyon ve benzeri cihazların spektrofotometre ve lazer güç ölçümü raporlarının TS 13193 standardına uygun ve TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınması zorunlu hale getirildi.

Halı yıkama yerlerine kapsamlı şartlar getirildi

Halı yıkama işletmeleri için getirilen başlıca şartlar şunlar: en az 250 metrekare alan; sipariş, iletişim ve kayıt takip sistemi; kazan tipi veya rulo tipi santrifüj ve halıdan su uzaklaştırma sistemi; toz, is ve duman ile güneşten korunaklı açık alan halı askı sistemi; kapalı alanda ısı yalıtımlı kurutma odası; en az 2 ton kapasiteli su deposu ve en az 1 metreküp kapasiteli atık su çökeltme havuzu. Bu düzenlemelerle halı yıkama tesislerinin asgari teknik altyapısı netleştirildi.

GES ve jeotermal seralarda sınıflandırma değişimi

Güneş enerji santrallerinde (GES) daha önce yapılan sınıf tespitleri kaldırıldı; GES’lerin tamamı üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi. Amaç, ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak ve üretimi yaygınlaştırmak. Jeotermal sera tesisleri ise birinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamından çıkarılarak ikinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak yeniden sınıflandırıldı.

Değişikliğin etkisi: Yeni düzenleme, konaklama tesisleri ve çeşitli iş kollarında ruhsatlandırma süreçlerini sadeleştirmeyi, uygulamadaki belirsizlikleri gidermeyi ve bazı faaliyet alanlarında asgari teknik ve güvenlik standartlarını netleştirmeyi hedefliyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN HAZIRLADIĞI ‘İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’LE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.