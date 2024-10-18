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İtalya Başbakanı Meloni: Barış İçin İsraillilerin Çaba Gösterme Zamanı Geldi

İtalya Başbakanı Meloni, Orta Doğu barışı için İsrail'in çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
İtalya Başbakanı Meloni: Barış İçin İsraillilerin Çaba Gösterme Zamanı Geldi

İtalya Başbakanı Meloni, Barış İçin Adım Çağrısında Bulundu

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in gerçekleştirdiği bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Orta Doğu'da barış sağlanabilmesi için İsrail'in daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Ziyaretler ve Ateşkes Mesajı

Ürdün ve Lübnan'a yaptığı ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Meloni, bu ziyaretlerin amacını İtalya'nın ateşkese bağlılığını pekiştirmek olarak tanımladı. İtalya, diğer uluslararası ortaklarıyla birlikte 21 günlük bir ateşkes önerisi geliştirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri, bu öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Yeni Bir Dönem için Fırsat

Meloni, Sinvar'ın ölümüyle birlikte yeni bir dönemin başlangıcı için bir fırsat olduğuna dikkat çekti ve "Bu pencerenin İsrail tarafından değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrailli rehinelerin geri getirilebilmesi amacıyla daha fazla diplomatik çaba gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Netanyahu ile İletişim ve BM Kararları

İtalya Başbakanı, bu ziyaret dönüşünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının önemine vurgu yaparak, Orta Doğu'da iki devletli çözüm talebini yineledi.

İnsani Yardım ve Güvenlik Endişeleri

Meloni, Lübnan'daki insani durumun yanı sıra, burada görevli İtalyan askerlerini ziyaret etmeyi arzuladığını ancak güvenlik koşulları nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirtmiştir. Ayrıca, Lübnan'da yerinden edilmiş kişilere yönelik için 17 milyon avro ek insani yardım tahsis edildiğini de hatırlattı.

Göçmen Merkezleri Üzerine Eleştiriler

Bir gazetecinin, Roma Mahkemesi'nin İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerinden bazılarına dair kararını sorması üzerine, Meloni eleştirilerini dile getirdi. Hükümetin "güvenli ülkeleri" belirlemede yetkili olduğunu, bu konuyla ilgili bir düzenleme hazırlayacaklarını ifade etti.

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