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İtalya'da Sel Felaketi Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Emilia-Romagna ve Marche bölgelerinde sel felaketi sonrası İtalya hükümeti olağanüstü hal ilan etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:41
İtalya'da Sel Felaketi Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

İtalya Hükümeti'nden Olağanüstü Hal Kararı

Son günlerde aşırı yağışlarla birlikte yaşanan sel felaketi nedeniyle İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna ve doğusundaki Marche bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bu karar, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

Olağanüstü Hal ile İlgili Detaylar

OHAL, bu sabahki Bakanlar Kurulu toplantısında alınırken, 20 milyon avro tutarında kaynak tahsis edildi. Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, bu önlemlerin en çok etkilenen Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Cesena ve Rimini şehirlerini kapsadığını ifade etti.

Selden Etkilenenler ve Yardım Çalışmaları

Bakan Musumeci, "12 ay sürecek olağanüstü halin yanı sıra acil müdahale, kurtarma ve yardım ile altyapının yeniden işlevselliği için gereken kaynaklar tahsis edildi" diye belirtti. Diğer yandan, basında çıkan haberlerde, sel felaketi sebebiyle her iki bölgede 2,500'ün üzerinde kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Tarım Arazileri ve Kayıp İddiaları

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), Emilia-Romagna Bölgesi'ndeki tarım arazilerinin selden oldukça zarar gördüğünü, durumun "dramatik" olduğunu açıkladı. Ayrıca, Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da kaybolan iki kişi olduğu yönündeki haberler, Ravenna Valisi Castrese De Rosa tarafından yalanlandı; vali, şu ana kadar kayıp bildiriminin olmadığını belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Emilia-Romagna Bölgesi'nde Mayıs 2023'te yaşanan sel felaketlerinde, en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

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