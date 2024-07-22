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İtalya'dan ABD İlişkileri Mesajı: Her Halükarda İşbirliğine Devam

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yeni ABD Başkanı kim olursa olsun ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:59
İtalya'dan ABD İlişkileri Mesajı: Her Halükarda İşbirliğine Devam

İtalya'nın ABD ile İlişkileri: Her Şarta Uygun

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmelerinin ardından, ülkesinin ABD ile olan ilişkilerinin sağlam kalmaya devam edeceğini belirtmiştir.

İyi İlişkiler Vurgusu

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, Tajani, kamu yayıncısı RAI’ye verdiği demeçte, Donald Trump döneminde iyi ilişkiler geliştirdiklerini ve şu an Biden yönetimiyle de başarılı bir işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Tajani, ABD'yi "yakın dost" olarak nitelendirerek, "Bir sonraki başkan kim olursa olsun, Trump ya da Kamala Harris, ikisiyle de iyi ilişkiler yürüteceğiz," şeklinde konuştu.

Koalisyonun Gücü: Farklılıklar İlişkileri Etkilemez

Tajani, Ursula von der Leyen’in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevine tekrar seçilmesinin ardından, İtalyan partilerinin AB kapsamında farklı oylar kullanmasının koalisyon hükümetine olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtti. Giorgia Meloni liderliğindeki hükümette, partilerin farklı kararlar almasının iktidardaki çoğunluğu ya da hükümetin işleyişini etkilemeyeceğinin altını çizen Tajani, bu durumun koalisyonun sarsılmasına yol açmayacağını vurguladı.

Önceki gün Meloni, Avrupa Parlamentosu'nda Von der Leyen'in güvenoyu almasının ardından, kendi parti grubunun oy kullanmadığını ve bu tutumlarının önceki duruşlarına uygun olduğunu açıklamıştı.

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