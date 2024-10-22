İtalya'dan Gazze İçin Arabuluculuk Desteği

İtalya'nın Gazze'deki Barış Çabalarına Desteği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, Gazze'de anlaşma sağlanmasına yönelik yürütülen arabuluculuk çalışmalarına tam destek vereceklerini ifade etti.

Tarihî Roma Buluşması

İki lider, Roma'daki tarihi Villa Pamphili'de bir araya gelerek, bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Meloni, özellikle Ürdün ve Lübnan'daki son ziyaretlerinin sonuçlarını paylaşarak, Gazze'deki insani durumu masaya yatırdı.

Birleşmiş Milletler Desteği

Ayrıca, görüşme sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne olan ortak kararlı destekleri ve personel güvenliğine dair taahhütlerini yinelediler. Meloni, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne gerekli uluslararası desteğin sağlanması ve 1701 sayılı kararın uygulanması için çaba göstereceklerini belirtti.

Roma ve Doha Arasındaki İşbirliği

Görüşmenin sonucunda, iki lider Roma ile Doha arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yinelediler. Bunun yanı sıra, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olan "Mattei Planı" çerçevesinde Afrika kıtası hakkında da değerlendirmelerde bulundular.