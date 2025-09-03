İtalya'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Sert Kınama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarını kınadığını açıkladı.

Roma'daki Görüşme ve Bölge İstikrarı

Açıklama, Tajani'nin bugün Roma'da ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı görüşmeye ilişkin yayımlandı. Görüşmenin merkezinde Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarı yer aldı.

Tajani, özellikle Libya'nın Avrupa ve uluslararası güvenlik açısından stratejik önemini teyit ederek düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Kuzey Afrika ve Sahel'deki menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan yol haritasına destek ifade edilirken, Tajani ve Boulos'un eylül ayında BM Genel Kurulu marjında yeniden görüşme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Gazze ve Rehineler

Tajani, Gazze'deki duruma ilişkin olarak bölgede derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için ortak çabaların önemini vurguladı. İtalya ile ABD'nin çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımın güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm doğrultusunda siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması konularında ortak öncelik ve hedefleri paylaştıkları ifade edildi.

UNIFIL'e Yönelik Saldırıya İlişkin Açıklama

Açıklamada, Tajani'nin Lübnan'ın istikrarının ve görevi kısa süre önce yenilenen UNIFIL'in istikrarı sağlama çalışmalarının önemine dikkat çektiği ve İsrail ordusunun BM Barış Güçlerine yönelik ciddi saldırılarını kınadığı kaydedildi. Olay, 2 Eylül'de bu ülkenin güneyinde barikatları temizleyen UNIFIL güçlerine yönelik saldırıyla ilgili olarak değerlendirildi.

UNIFIL ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını ve bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana 'en ciddi saldırılardan biri' olduğunu bildirdi.