İtalya'nın Kuzeyinde Sel ve Taşkınlar Can Alıyor

İtalya'nın Kuzey Bölgelerinde Yağışlar Felakete Dönüşüyor

Son günlerde İtalya'nın kuzey kısımlarında etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar, ciddi sel ve taşkın olaylarına neden oldu. Bu felaket sonucunda, bir kişi hayatını kaybetti.

Olayların Detayları

Ulusal basında yer alan haberlerde, özellikle yoğun yağışların etkili olduğu kuzeybatıdaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde birçok nehir ve derenin taşkın riski taşıdığı bildiriliyor. Yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlar da dikkat çekiyor.

Örneğin, Ligurya Bölgesi'nde 16 Ekim tarihlerinde 18 saatte 200 milimetre yağış düşerken, Toskana'da bazı noktalarda sadece bir saatte 100 milimetreye kadar ulaştığı kaydediliyor. Bu durum, Cenova, Rapallo, Savona, Chiavari gibi şehirlerde su baskınlarına yol açtı. Toskana'da ise Livorno ve Siena önemli ölçüde etkilendi.

Hayatını Kaybeden ve Alınan Önlemler

Özellikle Ligurya'daki Entella ve Magra nehirlerinin taşkın riskine karşı kırmızı alarm verilmiştir. Cenova yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yaparken ani yağmura yakalanan 75 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

Cenova'da Sori Köprüsü'nden akan sel sularının oluşturduğu görsel şov, şelaleyi andıran görüntülerle sosyal medyada geniş yer buldu. Ayrıca, Siena'nın tren garında demiryollarının suyla kaplandığı ve Floransa'da tramvay hatlarının zarar gördüğü belirtiliyor.

Eğitim ve Bilgilendirme

Sel ve taşkınların yaşandığı Ligurya ve Toskana bölgelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı, vatandaşları olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları ve yer değiştirmemeleri konusunda uyardı.