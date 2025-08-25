İTÜ AUV Takımı RoboSub 2025'te Dünya Üçüncüsü

İTÜ AUV Takımı RoboSub 2025'te dünya üçüncülüğünü kazandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinden oluşan İTÜ AUV Takımı, geliştirdikleri otonom su altı aracıyla ABD'nin Irvine kentinde düzenlenen RoboSub 2025 yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.

Yarışma detayları

11-17 Ağustos tarihlerinde California, Irvine'de gerçekleştirilen yarışmaya 9 ülkeden 58 takım katıldı. Etkinlik, su altı teknolojilerinin en prestijli uluslararası platformlarından biri olarak kabul ediliyor ve ekipler gerçek dünya denizcilik senaryolarına uygun zorlu görevlerde yarıştı.

Yarışma kapsamında takımların karşılaştığı görevler arasında torpido fırlatma, kapıdan geçip takla atma, sepete top bırakma ve su altındaki objeleri alıp taşıma gibi ileri seviye otonom sistemlerin test edildiği aşamalar yer aldı.

Takımın çalışmaları ve araç geliştirme süreci

Takım Kaptanı Zeynep Demirbaş AA muhabirine, ekip olarak otonom su altı araçları geliştirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çalışmalarına 2016'da uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile başladıklarını, 2018'den itibaren ise tamamen otonom araçlara yöneldiklerini söyledi.

Bugüne kadar Turkuaz, Turkuaz Mini, Taluy ve Taluy Mini olmak üzere dört farklı araç geliştirdiklerini aktaran Demirbaş, araçların mekanik tasarımından elektronik devrelerine, yazılım algoritmalarından testlerine kadar her aşamanın ekip tarafından yürütüldüğünü ve her yıl yeni teknolojiler ekleyerek ilerlediklerini ifade etti.

Demirbaş, takımın mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon olmak üzere dört alt ekipten oluştuğunu; mekanik tasarım, elektronik sistemler, haberleşme altyapısı, kontrol mühendisliği ve malzeme bilimi gibi disiplinleri entegre ederek ilerlediklerini vurguladı.

Akustik haberleşme: Sıfırdan geliştirilen modem

Demirbaş, su altında sızdırmazlık sağlama ve haberleşme kısıtlarının projenin en kritik zorlukları arasında olduğuna dikkat çekti. Özellikle yüksek maliyetli sensörlerin güvenliği ve hassas çalışmasının önemli bir sınav olduğunu belirtti.

Takımın en yenilikçi çözümü ise iki araç arasında koordinasyonu sağlayan akustik haberleşme sistemi oldu. Demirbaş, 'Su altında radyo dalgaları kullanılamadığı için iletişim sadece akustik sinyallerle mümkün. Biz kendi akustik modemimizi sıfırdan tasarlayıp ürettik. Yarışmaya kendi modemini geliştirerek katılan tek takım olduk' dedi.

Uygulama alanları ve testler

Demirbaş, geliştirdikleri araçların savunma sanayiine yönelik görevlerin yanı sıra doğal gaz boru hatlarının bakımı ve deniz tabanı haritalandırması gibi sivil uygulamalara da model teşkil ettiğini söyledi. Araçların testlerinin İTÜ Olimpik Havuzunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Rektörden tebrik

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise takımın elde ettiği üçüncülüğün, gençlerin bilgi, disiplin ve birlikte öğrenme gücüyle neler başarabileceğinin canlı bir kanıtı olduğunu ifade etti. Mandal, öğrencilerin kendi teknolojilerini geliştirerek üniversiteyi ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmelerinin yalnızca bir derece olmadığını, 'bu sonucun vizyon, azim ve yenilikçiliğin ortak bir yansıması' olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mandal, farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek ortak akılla çözümler üretmesinin ve yenilikçi teknolojiler geliştirmenin bu başarının temelini oluşturduğunu belirterek, takımın akademisyenler ve katkı sağlayan tüm paydaşlarla birlikte tebrik edileceğini ekledi.

Geleceğe bakış

İTÜ AUV Takımı, RoboSub 2025'te elde edilen üçüncülüğün aylar süren yoğun çalışmaların, uykusuz gecelerin ve sayısız testin ürünü olduğunu vurguladı. Ekip, bu başarıyla motive olarak daha büyük hedeflere yelken açmayı planlıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinden oluşan İTÜ AUV (Autonomous Underwater Vehicle) Takımı, geliştirdikleri otonom su altı aracıyla ABD'de düzenlenen RoboSub 2025 yarışmasında dünya üçüncülüğü elde etti.