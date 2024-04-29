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İYİ Parti’de yeni dönem istifası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partideki görevinden istifa etmiş olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 17:19
İYİ Parti’de yeni dönem istifası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Müsavat Dervişoğlu'nun yeni İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesi sonrasında, grup başkanvekilliğini görevinden istifa etmiş olduğunu duyurdu. Erhan Usta, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Erhan Usta, konu ile ilgili açıklamasında “Partimiz Cumartesi günü 5. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultayda Sn. Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Ben bu seçimde Sn. Koray Aydın’ı destekliyordum ve bunu açıkça belirtmiştim. İYİ Parti’nin toparlanmasında Aydın’ın daha çok katkı sağlayacağını öngörüyordum. Sn. Dervişoğlu da parti için elinden geleni yapacaktır ve bu ihtiyaca cevap verecektir. Ancak açık bir şekilde bir adayı desteklediğimi duyurduktan sonra, partideki görevime bu şekilde devam etmem uygun olmayacaktır. Bu sebepten, İYİ Parti TBMM Grubuna istifa dilekçemi vermiş bulunuyorum ve Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ettiğimi bir kez daha ifade ediyorum. Yeni kurulacak olan İYİ Parti grubunun önünü açmak için kararımı bir an önce açıklamak istedim. Arkadaşlarıma başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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