İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şehit Aileleriyle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Dervişoğlu, terörle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye'yi Kim İsteyebilir?"

Dervişoğlu, konuşmasında, "Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla terörsüz Türkiye'yi kim isteyebilir?" diyerek, terörsüz bir ülke için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Şehit ve gazilerin hatıralarının hiçe sayıldığına dikkat çeken Dervişoğlu, "Dün nasıl 'Analar ağlamasın.' diyorlarsa, bugün de 'terörsüz Türkiye' demek suretiyle bizi kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

PKK'nın Kongresi ve Suriye

Dervişoğlu, PKK'nın dün düzenlediği kongre ile ilgili olarak, "Türkiye bir beladan kurtulacak da onun reçetesini şayet PKK kongresi belirleyecekse..." ifadelerini kullanarak muhalefet etti. PKK'nın hedeflerinden vazgeçmediğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne şartlar sunduğunu belirtti.

Dervişoğlu, terörün Suriye'deki etkilerine dikkat çekerek, "Asıl mesele Suriye'de kurulmak istenen terör devletidir," dedi. Batılı emperyalistlerle olan ilişkilerin terör örgütünün hareket alanını genişlettiğini ifade etti.

Ekonomik Kaynakların Kullanımı ve Anayasa Üzerine

Son olarak, ekonomik kaynakların doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, savunma harcamalarında kısıntı yapılmasının sorgulanacağını belirtti. Ayrıca, üniter devlet yapısına zarar verecek herhangi bir anayasa değişikliğine izin vermeyeceklerine de dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Kadıköy'de restoranda düzenlediği programda konuşma yaptı.