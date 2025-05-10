DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.007.679,36 -0,23%

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Dervişoğlu, terörle mücadele ve şehit ailelerinin haklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:03
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şehit Aileleriyle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Dervişoğlu, terörle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye'yi Kim İsteyebilir?"

Dervişoğlu, konuşmasında, "Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla terörsüz Türkiye'yi kim isteyebilir?" diyerek, terörsüz bir ülke için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Şehit ve gazilerin hatıralarının hiçe sayıldığına dikkat çeken Dervişoğlu, "Dün nasıl 'Analar ağlamasın.' diyorlarsa, bugün de 'terörsüz Türkiye' demek suretiyle bizi kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

PKK'nın Kongresi ve Suriye

Dervişoğlu, PKK'nın dün düzenlediği kongre ile ilgili olarak, "Türkiye bir beladan kurtulacak da onun reçetesini şayet PKK kongresi belirleyecekse..." ifadelerini kullanarak muhalefet etti. PKK'nın hedeflerinden vazgeçmediğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne şartlar sunduğunu belirtti.

Dervişoğlu, terörün Suriye'deki etkilerine dikkat çekerek, "Asıl mesele Suriye'de kurulmak istenen terör devletidir," dedi. Batılı emperyalistlerle olan ilişkilerin terör örgütünün hareket alanını genişlettiğini ifade etti.

Ekonomik Kaynakların Kullanımı ve Anayasa Üzerine

Son olarak, ekonomik kaynakların doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, savunma harcamalarında kısıntı yapılmasının sorgulanacağını belirtti. Ayrıca, üniter devlet yapısına zarar verecek herhangi bir anayasa değişikliğine izin vermeyeceklerine de dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Kadıköy'de restoranda düzenlediği programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Yapıldı
2
Siirt'te Sağlık İçin Pedal Çevirildi
3
Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kars'ta Sağanak ve Dolu Taşkınlara Neden Oldu
5
Balıkesir'de Kaza: Tırdan Yola Savrulan Cam Şişeler Trafiği Aksattı
6
Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Mardin'de Husumetli İki Aile Bir Araya Geldi

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu