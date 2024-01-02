İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim ifşa oldu

Yerel seçimlere süre azalırken İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim ifşa oldu. Adana'daki yerel seçim kampı öncesinde kulislerde yer alan isimler gündeme geldi. Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı kişinin ülkücü kökenli olması bekleniyor.

İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim ifşa oldu
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İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara adaylar için çalışmalar yapılırken İmamoğlu ve Yavaş karşısına çıkarılacak adaylarla ilgili kulislerde farklı isimler yer almaya başladı. Ankara ve İstanbul için çıkarılacak isimler şaşırttı.

ÜLKÜCÜ KÖKENLİ ADAY
İYİ Parti bu zamana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Trabzon başta olmak üzere 100'ün üzerinde başkanını duyururken gözler ise İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. İYİ Parti'nin açıklayacağı isimler üzerinde kulisker yapılırken Ankara için Mansur Yavaş'ın karşısına ülkücü kökenli birini çıkaracağı belirtildi.

İYİ Parti yerel seçim
ANKARA'DA ADI GEÇEN İSİMLER
Mansur Yavaş'ın başdanışmanlığını yapan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Servet Avcı, Cengiz Topel Yıldırım, Kürşad Zorlu ve Ayyüce Türkeş ismi geçenler arasında yer aldı.

İSTANBUL İÇİN O İSİM KONUŞULUYOR
İstanbul ve Ankara için konuşulan isimler üzerine İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, görüşmeler yaparken İstanbul için eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun listenin başında yer aldı.

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